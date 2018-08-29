التحالف: لا نعمل على إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن التحالف لا يعمل على إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا، لكنه لا يستبعد ذلك في المستقبل.

واشنطن — سبوتنيك. أكد المكتب الصحفي للتحالف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن هذه التقارير في وسائل الإعلام خليط بين التحريفات والدعايا.



© REUTERS / HAMID KHATIB بعد أن دمرها طيران التحالف وتفخيخات "داعش"... سوريا تبدأ بترميم جسور الفرات

وقال ممثل التحالف: "الشركاء في التحالف، كجزء من جهود محاربة تنظيم " داعش " الإرهابي، نشروا منظومات في شمال شرقي سوريا من أجل توفير الحماية الجوية لطيران التحالف، الذي يدعم مهمة القضاء على التنظيم، وتحديد الأهداف".

وأضاف: "هذه الأنظمة موجهة فقط لتنفيذ هذه المهمة وضمان توفير الدعم الدائم والأمن لهذه الجهود الدولية".

وتابع: "نحن لن نخمن ماذا ستقرر الإدارة السياسية والعسكرية بعد انتهاء عملية "راون أب" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".

وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.