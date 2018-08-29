اليابان تشارك بمؤتمر دعم "أونروا" في نيويورك

تشارك اليابان في رعاية مؤتمر يعمل الأردن على تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدول لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.