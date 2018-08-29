السراج يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة مستجدات الوضع الأمني

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات الوضع الأمني في ضواحي مدينة طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى صباح اليوم الأربعاء في مقر المجلس بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز"، مشيرةً إلى أن "المجتمعون بحثوا خلال اللقاء مستجدات الوضع الأمني في ضواحي طرابلس".

© Sputnik . Sputnik سمكة الأرنب تثير هلع الصيادين في ليبيا

وأضاف البيان أن "المجتمعون أدانوا أعمال العنف، وايد المبعوث الأممي ونائبته الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتأمين سلامة المواطنين. بحثوا خلال الاجتماع المعالجات الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة بأسرع وقت ممكن".

وأوضحت حكومة الوفاق الليبية في بيانها أن "المجتمعون حملوا العابثين بأمن العاصمة طرابلس المسؤولية كاملة عن أية أضرار تصيب المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة"، موضحةً بأن "الاجتماع بحث كذلك آليات التواصل مع المجتمع الدولي للضغط من اجل تحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة من يواصلون أعمال العنف والعبث بأمن المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن بالخصوص."

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة منذ يومين حيث أسفرت الاشتباكات خلال الأيام الماضية عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

يشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنكروا الأحداث الأخيرة، وهددوا المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بالمحاسبة وبعقوبات دولية، جراء ما تسببت به من ترويع للمواطنين بضواحي طرابلس.