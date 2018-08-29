مصر تكشف عن مشروع تسابق الزمن لإنجازه مع السودان (فيديو)

كشف مسؤول مصري تفاصيل مشروع تسابق مصر والسودان الزمن من أجل إنجازه، وذلك تزامنا مع بدء اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين.

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر، إن اجتماع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل مع نظيره السوداني، إبراهيم يوسف، تناول ملف الربط السككي بين "مصر والسودان" بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب زيارته الأخيرة إلى السودان.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن لجنة فنية عليا تجتمع في الخرطوم منتصف شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة كافة تفاصيل وتكاليف الربط بين البلدين، مشيرا إلى وجود أكثر من مقترح للربط بين البلدين، سواء بالشبكة القديمة بين محطة قطارات السد العالي ومحطة وادي حلفا بالسودان بطول 280 كيلو مترا، أو بناء خط سريع جديد يربط ميناء الإسكندرية بمدن 6 أكتوبر ثم الأقصر ثم يمتد إلى مدينة حمد السودانية.

وأوضح أن المقترح الجديد بمثابة نقلة حضارية تربط موانئ مصر في الإسكندرية بمدن السودان، مضيفا أن "البلدين يسابقان الزمن للانتهاء من المشروع"، وستحدد اللجنة الفنية كافة التكاليف الخاصة والمدة الزمنية والتمويل اللازم.

وتبحث الاجتماعات اعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين فيهما، تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستُعقد في الخرطوم أكتوبر المقبل، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

واعتمدت الاجتماعات السابقة نحو 20 وثيقة وبروتوكول تعاون في نحو 7 قطاعات تنموية، وتناقش الاجتماعات التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين، مشروعات الربط الكهربائي بينهما، وخط السكة الحديد، الخاص بمد خط السكة الحديد من أسوان، وربطه بالشبكة السودانية في مدينة حلفا.

كما تناقش إكمال مثلث الربط بين الدولتين الذي يعتمد على النقل النهري والبري عبر معبري قسطل وأرقين الحدوديين، بالإضافة إلى مشروع متعلق بالثروة الحيوانية تهدف القاهرة من خلاله لتعويض النقص في اللحوم لديها عبر السودان.