ملك البحرين يستقبل الرئيس المصري

أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، سيصل إلى المنامة، غدا الخميس، لبحث آخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ىن خليفة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان الديوان الملكي، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تعزيز التعاون

وأوضح الديوان أن الرئيس السيسي سيجري، خلال الزيارة الرسمية إلى البحرين، مباحثات مع الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وسيتطرق زعيما البلدين، وفقا للديوان الملكي، إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وعبر الديوان الملكي، بهذه المناسبة، عن ترحيبه بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين.