"التحالف" يستنكر التقرير الأممي حول حقوق الإنسان في اليمن

استنكر التحالف العربي بقيادة السعودية ما تضمنه التقرير الأممي حول حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدا تعاونه مع فريق الخبراء الأمميين وتقديم كافة الإيضاحات والأدلة له.

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: "تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن".

وتابع المالكي "استمرار التزام التحالف باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي".

وأضاف المالكي "وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن، ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة".

وشدد المالكي على أن التحالف "حريص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، كما تم خلال عدد من الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء".

وأتم المالكي "لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة".