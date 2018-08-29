الحوثي: هذا دليل تعيين ابن سلمان بقرار من ترامب

وصرح الحوثي بأن هذا الأمر يؤكد أن ترامب هو من اختار ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يقتل اليمنيين.
يوم الولاية يعني عدم القبول بالتطبيع مع اليهود، وبمن يتجه نحو الولاية اليهودية، وهم يعينون هذا ويحافظون على الرئيس ذلك وعلى ذاك، ممن يطبع معهم وممن يسير في فلكهم، وأغلب الأنظمة المسلمة اليوم التي تدير الشعوب الإسلامية والعربية مطبعة مع الكيان الصهيوني، وتستمد ولايتها من هذا الكيان الغاصب، بل، وأضحى نتنياهو يتباهى بأنه يوجد لدى إسرائيل كثير من الأصدقاء من العرب.
ووصف الحوثي تلك التصرفات بالخسة والدناءة، متسائلا: كيف يصل بكم أيها العرب وأيها المسلمون إلى أن تطبعوا مع العدو الذي قتل أبناء شعبنا الفلسطيني، سنوات طوال، وشارك في الغزو في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، وهو يشارك اليوم في معركة اليمن.
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