الحوثي: هذا دليل تعيين ابن سلمان بقرار من ترامب

أوضح محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لـ"أنصار الله"، أن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إنه وضع رجله الأولى في الشرق الأوسط على العرش السعودي.

وصرح الحوثي بأن هذا الأمر يؤكد أن ترامب هو من اختار ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يقتل اليمنيين.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: لم نتخيل التطبيع مع دول عربية محورية

وقال الحوثي في كلمة لليمنيين خلال احتفالية "إحياء يوم الولاية"، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، اليوم الأربعاء:

يوم الولاية يعني عدم القبول بالتطبيع مع اليهود، وبمن يتجه نحو الولاية اليهودية، وهم يعينون هذا ويحافظون على الرئيس ذلك وعلى ذاك، ممن يطبع معهم وممن يسير في فلكهم، وأغلب الأنظمة المسلمة اليوم التي تدير الشعوب الإسلامية والعربية مطبعة مع الكيان الصهيوني، وتستمد ولايتها من هذا الكيان الغاصب، بل، وأضحى نتنياهو يتباهى بأنه يوجد لدى إسرائيل كثير من الأصدقاء من العرب.

ووصف الحوثي تلك التصرفات بالخسة والدناءة، متسائلا: كيف يصل بكم أيها العرب وأيها المسلمون إلى أن تطبعوا مع العدو الذي قتل أبناء شعبنا الفلسطيني، سنوات طوال، وشارك في الغزو في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، وهو يشارك اليوم في معركة اليمن.