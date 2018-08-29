ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

أعلن اللواء السابع مشاة في مدينة ترهونة الليبية، قصف طيران حربي استهدف معسكر اللواء السابع مشاة، الذي يتخذ من مدينة ترهونة موقعا له.

طرابلس — سبوتنيك . وأكد اللواء السابع مشاة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن طيرانا حربيا تابع لحكومة الوفاق الليبية قام بقصف جوي على معسكر اللواء السابع مشاة في مدينة ترهونة، مشيرا إلى أن أهالي ترهونة خرجوا في مسيرات غاضبة ضد القصف الغادر للجيش الليبي من قبل حكومة الوفاق الخاضعة تحت حكم ما وصفه بـ"مليشيات الظلام" في العاصمة طرابلس".

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA الأمم المتحدة تعلق على اشتباكات طرابلس في ليبيا ومن جهة أخرى أعلنت كتيبة ثوار طرابلس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم، السيطرة على معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس ، وتقدم القوات التابعة لها باتجاه قصر بن غشير إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ يومين، اشتباكات مسلحة حيث أسفرت الاشتباكات خلال الأيام الماضية عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنكروا الأحداث الأخيرة، وهددوا المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بالمحاسبة وبعقوبات دولية، جراء ما تسببت به من ترويع للمواطنين بضواحي طرابلس.

وتدور الاشتباكات الآن بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس، و"الكتيبة 301"، وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ"الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت، أمس، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي بأنه ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.