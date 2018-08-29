"المقاومة اليمنية المشتركة" تتهم "الحوثيين" باستهداف قافلة للصليب الأحمر

اتهمت قوات المقاومة المشتركة في اليمن، مسلحي جماعة "أنصار الله" باستهداف قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر في محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن.

أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، مساء اليوم الأربعاء: بأن "بقايا جيوب المليشيات الحوثية في مديرية التحيتا استهدفت قافلة إغاثية للصليب الأحمر أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية".

وأضافت الوكالة "الاستهداف أدى إلى تعرض إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة وتلف ما تقله".

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.