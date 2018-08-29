بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني الوضع في سوريا وعودة اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش اليوم الأربعاء، مع السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، الوضع في سوريا ومشكلة اللاجئين السوريين.

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يناقش مع السفير السوري مبادرة عودة اللاجئين

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: "خلال الحديث جرت مناقشة الوضع القائم في لبنان وسوريا بشكل مفصل، مع إيلاء اهتمام خاص لمشكلة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، وسبل إعادتهم إلى وطنهم وفقا للمبادرة الروسية المعروفة".

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضرراً من أزمة تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي،

إلى جانب مشكلات أخرى ترتبط، بحسب تقارير صحافية وإعلامية لبنانية، بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.