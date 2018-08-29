المجلس الأعلى لليبيا مستعد للحوار من أجل اختيار سلطة تنفيذية جديدة

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية دعمه لبياني النواب الرافضين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، مؤكدا استعداده لاستئناف جولات الحوار للبحث عن آليات لاختيار سلطة تنفيذية جديدة.

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

طرابلس — سبوتنيك . وقال المجلس في بيان، مساء اليوم الأربعاء: "يرحب المجلس ببيان مجموعة داعمي الاتفاق السياسي الليبي في مجلس النواب، ويؤكد على تطابقه مع موقف المجلس الأعلى للدولة في رؤيته لتعديل السلطة التنفيذية".

وأضاف البيان "كما يرحب المجلس ببيان أعضاء مجلس النواب الرافضين للمجلس الرئاسي".

وأكد البيان "عجز السلطة التنفيذية الحالية على مختلف المستويات وخاصة منها الاقتصادي والأمني يجعل أعادة النظر في هيكلتها وفي شاغليها خطوة مهمة يجب اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأتم البيان "ويعلن المجلس عن استعداده التام لاستئناف جولات الحوار طبقا للاتفاق السياسي للشروع في البحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية، مكونة من مجلس برئيسين، ونائبين، وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنه".