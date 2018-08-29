اليمن... قوات الرئيس هادي تؤكد مقتل 3 قادة ميدانيين في "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي، مقتل عدد من القيادات الميدانية في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني قوله، اليوم الأربعاء، "القيادي في المليشيا صلاح محمد جعدار، لقي مصرعه ومعه المشرف في المليشيا صلاح محمد علي بداش، في مواجهات ضارية مع أبطال اللواء الثالث عروبة في منطقة مران جنوب غربي محافظة صعدة".

وأشار المصدر إلى أن "القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني، قُتل أيضاً في مواجهات دارت في ذات المنطقة".

وأضاف المصدر "مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها لعناصرها في جبهات الظاهر وحيدان"، مؤكدا "القصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها".

وكان الجيش اليمني أعلن، أمس الثلاثاء، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، والسيطرة على عدد من المواقع.

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي: الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية، عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.