قصف صاروخي لـ "أنصار الله" ومقتل 3 جنود سعوديين

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... قوات الرئيس هادي تؤكد مقتل 3 قادة ميدانيين في "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي أنصار الله أطلقوا ثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات عسكرية سعودية في موقع الشرفة وغرب وقبالة السديس والصوح في نجران.

وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمع للجيش السعودي في موقع الضبعة في ذات القطاع.

وفي جيزان، أشار المصدر إلى تنفيذ مسلحي "أنصار الله" عمليات قنص استهدفت جنديين سعوديين في جبل إم بي سي وجندياً سعودياً آخر في موقع مشعل.

ولفت إلى إعطاب كاسحة ألغام سعودية في كمين بعبوة ناسفة شرق جبل دخان في جيزان.