3 حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 62 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، اليوم الأربعاء.

الجزائر — سبوتنيك. وكشف بيان لوزارة الصحة الجزائرية، أن "عدد المصابين بوباء الكوليرا بلغ حتى تاريخ اليوم الأربعاء 62 حالة من مجموع 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ الـ 7 آب/أغسطس الجاري".

© AP Photo / Toufik Doudou وزير الصحة الجزائري: سنقضي على الكوليرا بـ 3 أيام

ونفت السلطات تسجيل أية حالة وفاة أخرى ماعدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما سلفا، وذكر نفس المصدر أن حالات الإصابة بالوباء تتوزع على 6 محافظات قريبة من العاصمة الجزائرية، حيث سجلت 30 حالة في محافظة البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية و14 حالة في ولاية تيبازة غربي العاصمة و13 حالة في العاصمة الجزائرية، و3 حالات في محافظة البويرة شرقي العاصمة وحالة واحدة في ولاية المدية جنوبي العاصمة.

وذكرت وزارة الصحة، أن 85 حالة لمصابين بالوباء أو مشتبه في إصابتهم غادروا المستشفى فيما تبقى وضعية حالات المصابين المقيمين في المستشفى في تحسن مستمر.

ويذكر، أنه منذ الـ 7 من أغسطس الجاري، تسجل الجزائر ظهور حالات إصابة بمرض الكوليرا في البلاد، بسبب تلوث مياه منابع مائية.