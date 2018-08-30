"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع لقوات يمنية في عسير

سيطر مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قصف صاروخي لـ "أنصار الله" ومقتل 3 جنود سعوديين

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله ، إن مقاتلي "أنصار الله" اقتحموا مواقع تتمركز فيها قوات الرئيس هادي، في مجازة بعسير.

وأضافت، أن عملية الاقتحام أسفرت عن سيطرة مسلحي "أنصار الله" على عدد من تلك المواقع، وتكبيد حاميتها قتلى وجرحى، وأسر آخرين.

وأشارت إلى إعطاب آليتين لقوات الرئيس هادي خلال العملية، في حين انقلبت آلية عسكرية ثالثة أثناء محاولة انسحابها.