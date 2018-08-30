"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة للتحالف على الحدود مع السعودية

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قصف صاروخي لـ "أنصار الله" ومقتل 3 جنود سعوديين

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم " أنصار الله "، أن "وحدة الدفاع الجوي أسقطت طائرة استطلاعية متطورة للتحالف صينية الصنع نوع "سي إتش-4" في منفذ الطوال البري الدولي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن ، والمحاذي لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية

وأضافت أن عملية إسقاط الطائرة جرت "بسلاح مناسب" دون ذكر تفاصيل.

هذا وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرة تجسس للتحالف في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة غرب اليمن.