البحرية الأمريكية تضبط مئات الأسلحة في قارب بخليج عدن

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، إن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

© Sputnik . Maksim Bogodvid مشاة البحرية الأمريكية تستخدم المروحيات الروسية في المناورات

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء وأن طاقم المدمرة جيسون دونام اعتلى القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام.

وامتنع المسؤول عن التعليق على وجهة القارب لكنه قال إن الأمر قيد التحقيق.

وذكر المسؤول أن البحرية الأمريكية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات في قوارب بالمنطقة.

وخليج عدن واحد من أكثر ممرات الشحن نشاطا في العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط باليمن من جهة الشمال والصومال بالجنوب وبحر العرب من جهة الشرق.