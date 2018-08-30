واشنطن تعلق على التقرير الأممي بشأن "جرائم الحرب" في اليمن

قالت واشنطن انها تأخذ "على محمل الجد" تقريرا أمميا أشار الى "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في اليمن من كافة أطراف النزاع وضمنها المملكة السعودية حليفة الولايات المتحدة.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، "اطلعنا على تقرير مجلس حقوق الإنسان. إن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي أشار إليها هذا التقرير تقلق بشكل عميق الحكومة الأميركية".

وأضافت "نعتقد أن لاشيء يمكن أن يبرر مثل هذه الجرائم إذا كانت حدثت فعلا" داعية أطراف النزاع إلى "اتخاذ الاجراءات الضرورية للتوقي من مثل هذه الانتهاكات"، بحسب "فرانس برس".

لكن المتحدثة لم تذكر شيئا يتعلق بالدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكريا في اليمن ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين. واكتفت المتحدثة بتأكيد أن السعودية "حليفة استراتيجية" للولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دافع بقوة الثلاثاء عن التحالف مع إقراره بأن "كل خطأ مأساوي".

وأضاف بأن الدعم الأميركي "ليس غير مشروط" وأن "عليهم بذل ما بوسعهم إنسانيا لتفادي أي خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".