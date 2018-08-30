الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع رئيس هيئة التفاوض السورية تسوية الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي بحث مسألة التوصل لتسوية سلمية في سوريا مع نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس 30 أغسطس / آب، إن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث يوم أمس الأربعاء، التسوية السورية هاتفيا مع رئيس الهيئة السورية للمفاوضات، نصر الحريري.



© Sputnik . Maksim Blinov موسكو تعرب عن قلق بالغ إزاء الإعداد لهجمات جديدة على سوريا

وجاء في بيان الخارجية: "في الـ 29 من أغسطس، وبمبادرة من الجانب السوري، جرى اتصال هاتفي لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ورئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري".وأضاف البيان أن الطرفين بحثا مسائل تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مع التركيز على ضرورة القضاء تماما على تواجد الجماعات الإرهابية "داعش" و"جبهة النصرة" في البلاد.وتعاني سوريا منذ مارس / آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.