تقرير رسمي يكشف مفاجآت عن موظفي السعودية

كشف تقرير رسمي سعودي عن مفاجآت بشأن الموظفين في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر التعامل مع عدد كبير منهم.

وأظهرت دراسة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن 69 % من موظفي 8 جهات حكومية بالسعودية، لم يطلعوا على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكدت الدراسة التي تعاملت مع عينة عشوائية تبلغ 4723 موظفا في 5 مناطق بالسعودية، أن 31 % فقط من العينة أطلعوا على مدونة السلوك.

#سطر_في_الأخبار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: دراسة عشوائية شملت أكثر من ٤٧٠٠ موظف كشفت أن ٦٩٪؜ من موظفي الدولة لم يطلعوا على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. الدراسة امتدت لخمس مناطق في #السعودية واعتبرت الدراسة أن هناك ضعف لدى الجهات الحكومية في نشر المدونة pic.twitter.com/cRj6Socvcr — خالد السهيل (@kalsuhail) August 30, 2018

لكن 85 % من عينة الدراسة أوضحوا أنه لم يتم تدريبهم على المدونة وما يتعلق بها.

وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها، فيما يتعلق بالمدونة وتدريب الموظفين.