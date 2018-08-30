منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير نقطة تفتيش غربي العراق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء القائم غربي العراق، أمس الأربعاء، وخلف عددا من القتلى والجرحى.

وقدم العثيمين تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة التنسيق مع العراق لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية اتساقا مع قرارات المنظمة ذات الصِلة وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في العراق إلى 23 شخصا

في سياق متصل، وأعلن قائممقام قضاء منطقة القائم، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة" سبوتنيك " في العراق، أن حصيلة التفجير الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة مستهدفا نقطة أمنية "سيطرة الشهيد حيدر" في شرق القضاء، غربي الأنبار، غرب البلاد، بمحاذاة سوريا، ارتفعت إلى 8 قتلى و15 جريحا.

وأكد جديان أن حظرا للتجول فرض على السيارات في قضاء القائم، حتى إشعار آخر، وتبعد النقطة الأمنية التي استهدفها الانتحاري، عن مركز قضاء القائم، بنحو 15 كيلومترا، وأسفر التفجير عن مقتل عناصر من منتسبين النقطة الأمنية والمدنيين.