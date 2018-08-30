منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير نقطة تفتيش غربي العراق

وقدم العثيمين تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة التنسيق مع العراق لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية اتساقا مع قرارات المنظمة ذات الصِلة وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد جديان أن حظرا للتجول فرض على السيارات في قضاء القائم، حتى إشعار آخر، وتبعد النقطة الأمنية التي استهدفها الانتحاري، عن مركز قضاء القائم، بنحو 15 كيلومترا، وأسفر التفجير عن مقتل عناصر من منتسبين النقطة الأمنية والمدنيين.
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