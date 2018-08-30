قطر تعلن قلقها... وتدعو إلى حوار موسع بشأن اليمن

أعربت قطر عن قلقها مما يحدث في اليمن، وتحديدا الانتهاكات التي تصدر عن التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال محمد عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في اليمن، يدعو إلى القلق، وسط دعوات لمنع تصدير الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي.

وأضاف عبد الرحمن آل ثاني أن "نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أي بقعة واجب أخلاقي وإنساني".

تقرير #الأمم_المتحدة حول #اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات و جرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني.

ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، و البدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء و تحقيق المصالحة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 28, 2018

ودعا الوزير القطري إلى حوار وطني موسع يشمل "كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء و تحقيق المصالحة".

وقال آل ثاني: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن، لوضع الإنسان اليمنى نصب أعينهم".

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة، أكد إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وأضاف التقرير أن حركة الحوثي باليمن مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب، حسب رويترز.

وقال الخبراء المستقلون، في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، إن مقاتلى حركة الحوثي، أطلقوا صواريخ على السعودية، ومنعوا توزيع الإمدادات في تعز.