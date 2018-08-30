رسالة "خاصة" من الملك سلمان وولي عهده إلى سلطان ماليزيا

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز برقية للسلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب.

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان بعث برقية تهنئة للسلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، مشيرة إلى أن البرقية تضمن التعبير عن تمنياته وشعب السعودية لحكومة وشعب ماليزيا بالتقدم والازدهار.

ولفتت (واس) إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أرسل برقية أخرى لملك ماليزيا بمناسبة ذكرى الاستقلال.