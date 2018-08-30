الأونروا: ما زلنا بحاجة لـ 200 مليون دولار لنكمل هذا العام بنجاح

أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، بيير كرينبول، اليوم الخميس، أن المنظمة تمكنت من جمع حوالي 283 مليون دولار منذ بداية هذا العام، ولا يزال ينقصها أكثر من 200 مليون لإكمال العام بنجاح.

عمّان — سبوتنيك. وقال كرينبول في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني في عمّان، اليوم: "بدأنا هذا العام بعجز 464 مليون دولار هذا بالنسبة لأي منظمة إنسانية وضع خطير جدا".

© AFP 2018 / MOHAMMED ABED الخضري: تخفيض الدعم الأمريكي لـ"الأنروا" خطير وإعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين

وتابع كرينبول مع مؤتمر روما وما لحقه وجامعة الدول العربية ومبادرتها حصلنا على 283 مليون دولار في النصف الأول من العام 2018 وهذا بفضل دعمكم، مكننا من فتح المدارس هذا العام. لكن ما زلنا بحاجة اكثر من 200 مليون دولار لنكمل هذا العام بنجاح".

في سياق متصل، اعتصم العشرات من أهالي قطاع غزة، مساء يوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنديدا بالتقليصات التي ستقدم عليها الوكالة نظرا للعجز المالي ونقص الدعم المقدم من الدول المناحة.