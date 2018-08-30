وزير إسرائيلي: أستبعد التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

قال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين إنه يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، مضيفا بأن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد العسكري في القطاع لمنع إطلاق الصواريخ أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات ليفين خلال مقابلة أجراها، صباح اليوم الخميس 30 أغسطس / آب، مع راديو "مكان".

© AP Photo / TT/ Fredrik Sandberg موقع عبري: خلافات قوية بين "حماس" وعباس وقال الوزير ليفين: "أستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مع حركة حماس الإرهابية، وأن تحقق ذلك فإنها ستصمد لفترة زمنية قصيرة".

وأكد ليفين على أن إسرائيل غير معنية باللجوء إلى إجراءات عسكرية ما دام يمكن التوصل إلى حلول، مشددا على أن الخيار العسكري موجود دائما ولكنه الأخير.

من جانبه قال عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" عمير بيرتس في تصريحات لراديو "مكان" إنه يترتب على إسرائيل طرح ثلاثة شروط لحماس وهي أنه لا اتفاق في قطاع غزة بدون السلطة الفلسطينية، وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وتجريده القطاع من السلاح مقابل إعادة الإعمار.

يذكر أن مصر وقطر والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وجهات دولية أخرى، تسعى مع الفصائل الفلسطينية ومع حركة حماس على وجه الخصوص من خلال عقد لقاءات مكثفة مؤخرا في غزة والعاصمة المصرية القاهرة، إلى التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتسعى الأطراف المعنية بالتوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت)، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس / آذار الماضي.

يذكر أن أكثر من 170 فلسطينيا قتلوا وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات "العودة" في الواحد والثلاثين من أبريل / نيسان الماضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، التي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا لغاية تحقيق المطلب الرئيس منها وهو رفع الحصار عن القطاع.