تسجيل
11:21 30 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    انتشار عناصر الجيش في المخافر الحدودية على طول وادي اليرموك الفاصل بين سوريا والأردن جنوب بلدة القصير

    سياسي: أمريكا ستغادر سوريا عسكريا ولكن دعمها للإرهاب متواصل

    © Sputnik . firas alahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق الأمين العام لاتحاد القوى السورية الدكتور فجر زيدان، اليوم الخميس، على ما أعلنته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن وضع وزارة الدفاع الأمريكية خطة لإجلاء قواتها من سوريا، قائلا: "هزهم خطاب الرئيس الأسد".

    وأشار زيدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إلى أن الولايات المتحدة بالفعل فشلت في تحقيق مخططها التقسيمي داخل سوريا، بفضل مقاومة الجيش العربي السوري الشرسة للإرهاب، بدعم من حلفائه وأصدقائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران، وبالتالي لم تجد سوى أن تنسحب من الأزمة برمتها.

    مقاتلة سو-35
    © Photo/ Sukhoi Company
    الولايات المتحدة "تكشف" أسرار روسيا في سوريا
    وأضاف السياسي السوري أن الرئيس بشار الأسد تمكن من مواجهة المخططات الأمريكية بقوة، وفي تصريحاته الأخيرة كانت رسالته إلى الأمريكان واضحة، وهي أن سوريا تعتبر الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها تواجدا غير شرعي، وبالتالي ستتعامل مع العسكريين الأمريكيين باعتبارهم قوة احتلال، وقد وصلت الرسالة كاملة للأمريكان، وأثارت قلقهم.

    وأوضح زيدان أن أمريكا لن ترفع يدها بشكل كامل عن الأزمة السورية، فالمؤكد أنها ستواصل دعمها للتنظيمات الإرهابية لتضمن عدم تحقيق الجيش العربي السوري نصرا كاملا على الإرهاب، وخصوصا في وجود الروس، الذين ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بأن لهم فضل في هزيمة مخططها داخل سوريا، فالرئيس دونالد ترامب لن يحتمل أن يوجه الشكر لروسيا في النهاية على دعمها للدولة السورية ضد الإرهاب.

    ولفت الأمين العام لاتحاد القوى السورية إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد نشاطا متزايدا لبعض التنظيمات الإرهابية، ولكن هذا النشاط المكثف لن يكون سوى "حلاوة روح"، وبعدها لن تقوم قائمة لهذه الجماعات الإرهابية مرة أخرى، وخصوصا تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، خاصة أن الدعم الأمريكي لهما سوف يزول ويوجه لأوجه أخرى.

    وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بوضع خطة إجلاء قوات أمريكية عن سوريا، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بذلك نقلا عن مصادر في البيت الأبيض.

    وذكر موقع إخباري روسي أن وزارة الدفاع الأمريكية تخشى أن تلجأ القوات الحكومية السورية إلى استعمال القوة لطرد قوات أجنبية تتواجد في سوريا دون موافقة مجلس الأمن الدولي، في حين لا تكون القوات الأمريكية التي دخلت إلى سوريا بالطريقة غير المشروعة مستعدة لمواجهة القوات السورية. ويشار إلى أن البنتاغون يخطط للجلاء عن سوريا على خلفية فشل السياسة الأمريكية في سوريا.

    وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تحقيق هدفها في سوريا، موضحا أن الهدف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه هو تغيير أنظمة الحكم التي لا ترضي أمريكا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تغلّب تغيير الأنظمة "غير المرجوة" على استئصال الإرهاب والتطرف.

    وأوضح لافروف في رد له على سؤال وجهته له قناة RT التلفزيونية، أن الولايات المتحدة تحاول أو بالأحرى حاولت أن تفعل ذلك في سوريا، ولكنها لم تتمكن.    

    انظر أيضا:

    موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرون على تشكيل مجموعة هجومية خلال 24 ساعة لضرب سوريا
    الخارجية الروسية: الظروف تهيأت في سوريا لتحقيق نقلة نوعية
    فشل خطة أمريكية في سوريا
    الولايات المتحدة "تكشف" أسرار روسيا في سوريا
    موسكو تعرب عن قلق بالغ إزاء الإعداد لهجمات جديدة على سوريا
    بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني الوضع في سوريا وعودة اللاجئين السوريين
    التحالف: لا نعمل على إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا
    لافروف: روسيا تقدم أدلة أكثر على التحضير لمحاكاة هجوم كيميائي في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب, القوات الأمريكية, الجيش السوري, فجر زيدان, أمريكا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سيارة مصفحة لاند كروزر في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    غنائم الحرب... روسيا تعرض أسلحة الإرهابيين
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك