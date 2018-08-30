قرار سعودي جديد... بريطانية في "مهمة استثنائية" بالمملكة

أعلن المسؤولون عن المشروع السعودي "نيوم"، أمس الأربعاء، تعيين السيدة البريطانية أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في المشروع.

وجاء الإعلان عن تعيين كوالا في تغريدة للحساب الرسمي لمشروع نيوم على موقع تويتر، حيث أعرب فريق المشروع عن سروره بإعلان تعيين السيدة أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم"، وأعرب عن ترحيبه بها في "نيوم" وجهة المستقبل.

يسر فريق #نيوم الإعلان عن تعيين السيدة/ أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم. نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل. pic.twitter.com/qkxw71cdNP — NEOM (@discoverneom) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

​وتعهد الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، المهندس نظمي النصر، بالعمل مع أرادانا كوالا، وقال في تغريدة: "سنعمل مع السيدة أرادانا؛ لتصبح نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل".

"سنعمل مع السيدة/ أرادانا لتصبح #نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل". المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم pic.twitter.com/r6CKmfdW80 — NEOM (@discoverneom) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

​يذكر أن كوالا خبيرة عالمية في مجال السفر والسياحة وقطاع، كما أنها حاصلة على جائزة "أيقونة القرن الحادي والعشرين" بالتعاون مع CNBC وكلية لندن للاقتصاد، كما وقع الاختيار عليها من قبل مجلة "بيلان" الاقتصادية السويسرية كواحدة من أكثر 50 شخصية شابة مؤثرة، والتي من المرجح أن تحدد مستقبل صناعة السياحة والضيافة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".