مقتل شرطيين بتفجير انتحاري في العراق

قتل شرطيان وأصيب ثالث بجراح بعد أن فجر انتحاري سيارة مفخخة في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش الطارقية التابعة للشرطة الاتحادية، في مدخل ناحية العباسي، التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلى الآن.

يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعادت الجماعة وشنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين، استهدفت مدنيين وعناصر أمن في محافظات عدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد قالت في تقريرها الشهري إن 79 شخصا قتلوا جراء العنف في أنحاء العراق خلال شهر تموز/يوليو الماضي.