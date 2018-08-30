الجامعة العربية تطلق مبادرة للمخترعين

تنظم إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع اتحاد المحامين العرب فعالية حفل إطلاق مبادرة العون القانوني والفني للمخترعين في الدول العربية تحت شعار "نحو مزيد من براءات الاختراع في الدول العربية".

وقال بيان صادر عن الجامعة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب 2018، تأتي هذه المبادرة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية والفنية للمخترعين في الدول العربية، وذلك لتسهيل تسجيل اختراعاتهم لما في ذلك من أهمية قانونية واقتصادية تتمثل في حماية ابتكارات هؤلاء المخترعين بما يعود بالنفع علي دولهم ويساعد علي نشر المعرفة والتكنولوجيا مما يعزز القدرات التنافسية لدى الدول العربية.

© AP Photo / Raad Adayleh الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في منطقة الفحيص بالأردن

يشارك في هذ الاحتفال نقباء المحامين بالدول العربية وشركات المحاماة الخاصة بالملكية الفكرية (وكلاء براءات) وعدد من المخترعين والمخترعات بالدول العربية والأكاديميين والباحثين.