بوغدانوف: موسكو تتواصل مع المعارضة السورية المعتدلة حول أوضاع إدلب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تجري اتصالات مع المعارضة السورية المعتدلة حول الأوضاع في إدلب.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، إنه يجب حل مشكلة تمركز المسلحين في إدلب، مشيرا إلى أن الأوضاع في إدلب ستكون أحد مواضيع المحادثات مع وزير الخارجية السوري، لافتا إلى أن "موسكو تجري اتصالات مع المعارضة السورية المعتدلة حول أوضاع إدلب".

© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik بيسكوف: بؤر الإرهاب في إدلب لا تبشر بالخير

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لا يجب السماح لإرهابيي إدلب باستخدام المدنيين كدروع بشرية"، مؤكدا أن موسكو مستعدة لبحث مبادرة إنشاء ممر إنساني لإخراج المدنيين من إدلب بالتفصيل مع مكتب دي ميستورا.

وأضاف: "المعارضة المعتدلة المستعدة للاتفاق مع دمشق حول الأوضاع في إدلب تتعرض للاضطهاد من قبل المسلحين".

وأكد نائب الوزير "ضرورة حل مشكلة تمركز الإرهابيين في إدلب السورية لكن بتقليل الأضرار على المدنيين"، مشددا على ضرورة عدم السماح للمسلحين باستخدامهم كدروع بشرية.

وأضاف: "تم التوصل في إطار أستانا إلى اتفاقيات حول مواصلة مكافحة الإرهابيين دون هوادة، والمتمركزين الآن في إدلب".