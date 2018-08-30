المعلم: نحن في آخر مرحلة من تحرير كامل الأراضي السورية

القاهرة- سبوتنيك وقال المعلم، في تصريح عقب لقاءه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، "نحن شركاء في العملية السياسية وملتزمون بتقدم العملية السياسية خاصة في ضوء الوضع الميداني في سوريا ونحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب".
وأجرى وزير الخارجية السوري، في العاصمة الروسية موسكو، جلسة محادثات رسمية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتركز على مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة والتنسيق والتشاور بين الجانبين في معركتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.
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