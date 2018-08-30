المعلم: نحن في آخر مرحلة من تحرير كامل الأراضي السورية

أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن بلاده في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضيها من الإرهاب.

القاهرة- سبوتنيك وقال المعلم، في تصريح عقب لقاءه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، "نحن شركاء في العملية السياسية وملتزمون بتقدم العملية السياسية خاصة في ضوء الوضع الميداني في سوريا ونحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب".

© Sputnik . Vitaly Nevar لافروف والمعلم يبحثان التسوية السلمية للأزمة السورية

وأضاف "شعبنا يقدر موقف روسيا في مكافحة الإرهاب وهو وفي ويريد أن يقدم الفرصة لشركائنا الروس في عملية إعادة الإعمار ولهم الأفضلية في ذلك".

وأجرى وزير الخارجية السوري، في العاصمة الروسية موسكو، جلسة محادثات رسمية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتركز على مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة والتنسيق والتشاور بين الجانبين في معركتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.