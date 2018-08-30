العراق...الشرطة تحبط عملية تهريب للنفط من أغنى مدن البلاد

أحبطت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس 30 أغسطس/آب، عملية تهريب للنفط من محافظة كركوك التي تعتبر الأغنى نفطيا في العراق والمنطقة، في شمال العاصمة بغداد.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه اليوم، قائلا:

"إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمعلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة تلقي القبض على أحد المتهمين من ضمن عصابة لتهريب النفط".

وأضاف معن: "كما ضبطت المفارز ثلاثة صهاريج محملة بالنفط ومهيأة للتهريب ضمن قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك".

وتعتبر محافظة كركوك الواقعة شمال العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور، بين المركز وإقليم كردستان، وهي من أغنى مدن البلاد والمنطقة، نفطيا.