الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا حول سوريا

أعلنت المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعقد اجتماع على المستوى الوزاري حول سوريا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فيينا — سبوتنيك. وقالت موغيريني للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعاً على المستوى الوزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

© Sputnik . firas alahmad سياسي: أمريكا ستغادر سوريا عسكريا ولكن دعمها للإرهاب متواصل

وأشارت موغيريني إلى أنها تحدثت اليوم هاتفيا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليب غراندي، الذي يزور سوريا في الوقت الحالي.

وأضافت: "أخطط لطرح أفكار على الوزراء حول كيفية التصرف على المسارين الدبلوماسي والإنساني".

وشددت على أن "سوريا ليست بحاجة إلى المزيد من إراقة الدماء، السوريون عانوا فعلا ما يكفي".

وشاركت موغيريني، يوم الأمس الأربعاء، في مباحثات غير رسمية لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في فيينا.