بوغدانوف: القوات الأممية عادت بشكل شبه كامل إلى مرتفعات الجولان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عادت بشكل شبه كامل إلى مرتفعات الجولان.

موسكو — سبوتنيك وقال بوغدانوف، للصحفيين اليوم الخميس، "تم التوصل إلى اتفاق بناء للغاية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مع الأمريكيين، بأن أراضي جنوب سوريا ستسيطر عليها القوات المسلحة السورية، وهذا ما قد حدث".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية "هذا سمح لقوات الأمم المتحدة بالعودة الكاملة، إلى مرتفعات الجولان، لقد كان نجاحا عظيما".

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت قواتها التي تعرف بـ "أوندوف"، على هضبة الجولان قبل 40 عاما ضمن اتفاقات فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في عام 1974.

وتنص هذه الاتفاقات على أن "أوندوف" هي القوة الوحيدة المخولة بالبقاء في المنطقة العازلة بين الدولتين وأن مهمتها هي مراقبة الوجود العسكري لكلا الطرفين بمحاذاة الحدود.