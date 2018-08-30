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15:55 30 أغسطس/ أب 2018
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    المتحف المصري الكبير

    مصر... رفع أسعار تصاريح الزيارة للمتاحف والمناطق الأثرية بالنسبة للأجانب

    © Sputnik . سارة نور الدين
    العالم العربي
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    أصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المصري قرارا بتعديل أسعار وفئات تصاريح الزيارة غير المجانبة للمتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك بالنسبة للأجانب فقط ليتم تطبيقها اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

    صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، موضحا أن التعديل الذي أقره مجلس الإدارة شمل زيادة أسعار تصريح القاهرة  Cairo Pass، وتصريح الأقصر Luxor Pass فقط، والتى تتيح لحامليها من الأجانب زيارة جميع  المتاحف والمواقع الأثرية المصرية والإسلامية والقبطية المفتوحة للزيارة بالقاهرة والجيزة والأقصر لمدة خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية وبعدد غير محدود خلال فترة سريان التصريح.

     

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    CC BY-SA 4.0 / Richard.hargas / Madain Saleh (Cropped photo)
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    وأشار د. وزيري أن تصريح Cairo Pass يبلغ قيمته الحالية 80 دولار للسائح الأجنبي و 40 دولار للطالب الأجنبي، وقد تم تعديلة ليكون 100 دولار للسائح الأجنبي و50 للطالب الأجنبي.

    أما عن تصارح الأقصر Luxor Pass, أضاف د. وزيري أنها تنقسم إلى فئتين وهما  Premium ويشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول والملكة نفرتاري  بقيمة حاليه 160 دولار للزائر الأجنبي و80 دولار  للطالب الأجنبي، سوف يكون 200 دولار  للزائر الأجنبي و 100 دولار  للطالب الأجنبي.

     

    والفئة الثانية Standard   ويشمل جميع المناطق الاثرية والمتاحف  بالاقصر ما عدا مقبرتي سيتي الاول ونفرتاري و تبلغ قيمته الحالية 80 دولار للزائر الأجنبي و40 دولار للطالب الاجنبي، لتكون 100 دولار  للسائج الأجنبي، و50 دولار للطالب الأجنبي.

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    أسعار, رسوم, المجلس الأعلى للآثار المصري, الأقصر, الجيزة, مصر
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