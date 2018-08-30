محامي يحكي تفاصيل الاعتداء الجنسي المتهم به سعد لمجرد (فيديو)

كشف المحامي جان مارك فيديدا، الذي يتولى قضية سعد لمجرد، عن تفاصيل الاعتداء الجنسي المتهم به الفنان المغربي.

وقال المحامي، إن الفنان الشاب التقى فتاة في أحد الملاهي الليلية في سان تروبييه ليلة السبت الماضي، حسب "فرانس تى في إن"، وأضاف المحامي أن سعد لمجرد دعا الفتاة لمرافقته إلى أحد الفنادق، ثم أقام معاها علاقة حميمية "بكل رضاها".

وأشار المحامي إلى أنه "لا يوجد أي دليل مادي يؤكد تعرض الفتاة إلى الاعتداء الجسدي أو الجنسي الأمر الذي يناقض تصريحات الفتاة خلال التحقيق الذي خضع له سعد المجرد".

وقالت قناة تلفزيونية مغربية، إن القضاء الفرنسي وجه رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، تهمة الاغتصاب للمغني المغربي سعد لمجرد بناء على الشكوى المقدمة ضده من امرأة تتهمه بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".

وذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام في مدينة دراجنيوه جنوبي فرنسا وجه الاتهام إلى لمجرد بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة، بحسب ما أفادت "رويترز".

وطلبت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا بانتظار محاكمته، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.

وفي السياق ذاته، نشر والده المغني المعروف البشير عبده على صفحته في "فيسبوك": "سعد ابني طليق والحمد لله".