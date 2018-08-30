المعلم: القيادة السورية قررت مكافحة "جبهة النصرة" في إدلب

قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم إن قرار القيادة السورية هو مكافحة "جبهة النصرة" في إدلب وأكد أن الحكومة السورية جاهزة لبذل كل جهد ممكن لتفادي الإصابات بين المدنيين.