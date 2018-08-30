اليمن... الجيش يستعيد السيطرة على سلسلة جبلية في تعز

استعاد الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، جبالا من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© REUTERS / Alessandro Bianchi قطر تعلن قلقها... وتدعو إلى حوار موسع بشأن اليمن

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، "أن ألوية العمالقة تمكنت من السيطرة على التباب الحمر وجبل الشهداء وجبل القهرة والمعيقم وجبل المحطة جنوب منطقة الكدحة المطلة على وادي الغيل من جهة الشمال، إثر معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأضافت أن "العمالقة واصلت عملية الزحف والسيطرة باتجاه جبل الأحطق ونقيل الرونة وسط فرار لميليشيا الحوثي باتجاه نقيل الكورة".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي سيطرته على منطقة الشعوب في عزلة الحوامرة بمديرية ماوية شرق تعز، والتقدم باتجاه منطقتي الغباري والقحيفة، ونحو مدينة الراهدة عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".