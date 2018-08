البحرين تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وتسليم وإعطاء أموال لصالح تلك الجماعة إرهابية وأحالت ثلاثة عشر متهماً منهم ستة محبوسين وسبعة آخرين هاربين وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتسليم وإعطاء أموال لصالح جماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وحيازة صور ومقاطع فيديو إباحية، وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة بتاريخ 19/09/2018 وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام المتهم الأول والثاني بتشكيل عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وذلك بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادات تنظيم 14 فبراير الإرهابي بالخارج، وتستهدف تلك العصابة الإرهابية القيام بالعمليات الارهابية والاعتداء على مركز شرطة سترة على وجه الخصوص وذلك لمنع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة وقد تكفلت القيادات الإرهابية بالخارج بتمويل نشاط التنظيم وتوفير الدعم المالي لهم، وقد قام المتهمان الأول والثاني بضم باقي المتهمين لهذه العصابة الإرهابية وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز شرطة سترة وذلك تنفيذاً للتكليفات التي يتلقونها من القيادات الإرهابية بالخارج. وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.

A post shared by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Aug 30, 2018 at 4:07am PDT