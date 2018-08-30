البحرين تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام، أحمد الحمادي، اليوم الخميس، إحالة 13 شخصا متهمين بتأسيس "ائتلاف 14 فبراير" المحظور في البلاد والمدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية، إلى المحاكمة؛ وذلك بعد انتهاء التحقيقات في واقعة تأسيس الجماعة.

وبحسب تصريح الحمادي المنشور على صفحة النيابة العامة البحرينية على الإنترنت، اليوم، فإن ستة أشخاص، من بين هؤلاء، تم القبض عليهم؛ بينما السبعة الآخرين، هاربين.

وأسندت النيابة إلى الأشخاص الـ 13، تهم "تأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتسليم وإعطاء أموال لصالح جماعة إرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وحيازة صور ومقاطع فيديو إباحية".

وذكر الحمادي أنه تم تحديد جلسة بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

ومن ضمن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص، الاعتداء على مركز شرطة سترة، بغرض "منع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد أعلنت، في 14 حزيران/ يونيو 2013، تمكنها من كشف هوية تنظيم "ائتلاف شباب 14 فبراير" السري، والقبض على 31 شخصا "من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة، التي شهدتها الساحة الأمنية في تلك الفترة".

وأشارت الداخلية البحرينية، وقتها، إلى أن "الائتلاف" تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في شباط/ فبراير 2011 (المظاهرات الشعبية في البحرين)، "وذلك من قيادتين في الداخل والخارج، على رأسها المدعو هادي المدرسي، أحد مؤسسي التيار الشيرازي الانقلابي في البحرين".