تسجيل
19:18 30 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    برلمان كردستان

    برلمانية كردية تكشف موقف أحزاب الإقليم من تحالفات بغداد

    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت الدكتورة فيفيان صبري، عضو البرلمان العراقي الجديد، القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الأحزاب الكردية متفقة جميعها على الانفتاح على كل الأطراف وتقف على مستوى واحد من الجميع.

    وتابعت فيفيان صبري، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس "الحزبين الكردستانيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني متفقون على الانفتاح على جميع الأطراف السياسية العراقية. أربيل أبوابها مفتوحة على كافة الأطراف السياسية العراقية شيعية وسنية وتقف على مستوى واحد منهم جميعا، على ألا يكون هناك  فيتو على أي حزب أو ائتلاف أو طرف سياسي أو شخصية سياسية".

    تداعيات انفجار بغداد، العراق 7 يونيو/ حزيران 2018
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
    مقتل شرطيين بتفجير انتحاري في العراق
    وأضافت "المبادئ الجوهرية الثلاثة التي اتفق عليها التحالف الكردستاني المتكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للانضمام الى نواة كتلة أكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، هي الشراكة الحقيقية بين المكونات الثلاثة الكورد والشيعة والسنة عملا ومنهجا وموقفا وبما يضمن استقرار العملية السياسية وحقوق المواطنة".

    وأكملت عضو البرلمان العراقي الجديد "المبدأ الثاني هو التوازن في العلاقة بين الأقليم وبغداد في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والمبدأ الثالث هو التوافق في البرلمان وإقرار القرارات وبما يحفظ لجميع الكوادر ولجميع المكونات في العراق حقوقهم".

    وواصلت "هذه المبادىء الثلاثة مستندة على تطبيق بنود الدستور العراقي دون انتقائية، وهذه المبادئ الثلاثة التي اتفق الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني عليها وتبلورت في خارطة طريق مشروع حكومي وطني، مكون من نقاط دستورية سيتم بحثها مع كافة الأطراف السياسية وعلى هذا الأساس تتم عملية المفاضلة".

    ومضت فيفيان صبري بقولها " تمت اجتماعات مع الأحزاب الكردستانية الأخرى واجتماعات مع الحزب الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وستتم أيضا اجتماعات مستقبلية مع التغيير والعدالة والديمقراطية لدعوتهم إلى الائتلاف الكردستاني لتوحيد المواقف والقوى الكردستانية في بغداد".

    وعن موضوع محافظة كركوك وما يجري فيها، قالت: "هو أمر بالغ الأهمية وعدم الحل له تداعيات سلبية سياسية اجتماعية وأمنية، وهي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها وخطة الطريق هي الالتزام بتطبيق المادة 140 الدستورية وهي إحدى النقاط ضمن المشروع المشترك للحزبين الكردستانيين، وسيتبين في المباحثات القادمة المعمقة والتفاهمات بشأنها مع الأطراف السياسية العراقية، ونأمل أن تكون قناعة الأطراف ومن ضمنها السيد العبادي هي إحدى ضمانات استقرار العملية السياسية في العراق برمته".

    انظر أيضا:

    مقتل شرطيين بتفجير انتحاري في العراق
    العراق...الشرطة تحبط عملية تهريب للنفط من أغنى مدن البلاد
    الجيش التركي: تحييد 15 مسلحا من العمال الكردستاني في العراق
    ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في العراق إلى 23 شخصا
    الكلمات الدلالية:
    بغداد, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك