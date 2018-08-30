إصابة وزير فلسطيني و5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب وزير فلسطيني وخمسة آخرين، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات غربي رام الله بالضفة الغربية.

رام الله- سبوتنيك وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، خلال المواجهات المستمرة في بلدة راس كركر غرب رام الله".

من جانبها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية إن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، أصيب برصاصة مطاطية بالأذن، فيما أصيب أربعة آخرون في بلدة رأس كركر غرب رام الله.

إصابة الوزير وليد عساف برصاصة مطاطيةوطواقم"مقاومة الجدار"بقريةرأس كركر — وكالة معا الاخبارية (@maannews5) August 30, 2018

​وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت الإسعافات الأولى لخمسة مصابين، مشيرة إلى أن إصابتين من الخمسة نقلت إلى المستشفيات في رام الله لتلقي العلاج.