لقاء بين "أبو مازن" وماكرون... تفاصيل التحرك الفرنسي

كشف سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي عن لقاء سيعقد بين الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الهرفي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، إن هناك تشاورا مستمرا بين القيادتين الفلسطينية والفرنسية لتنسيق الجهود والمواقف بشأن المبادرة الفرنسية والتحرك الذي تقوده باريس والذي لا يتعارض مع التحرك الصيني والروسي لحل القضية الفلسطينية ويستند لحل الدولتين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستتبلور بعد اجتماعات الجمعية العامة.

وأضاف الهرفي أن التحرك الفرنسي يأتي لحل قضية الصراع في الشرق الأوسط والمتمثل بالقضية الفلسطينية من جهة، ولفك الارتباط بين أحادية التحرك الأمريكي الذي لا يُلقي بالا للقانون الدولي والمنظومة الدولية من جهة أخرى، لافتا في السياق إلى ضرورة إنهاء هذا التباطؤ الأمريكي المتعمد والذي يهدف لشل حل الدولتين عبر طرح ما تسمى بصفقة القرن.

© AFP 2018 / Gali TIBBON سفير فلسطين في القاهرة يكشف خطة مواجهة قانون "القومية اليهودية"

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، في تصريحات للإذاعة، إن عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، سيعلن بشكل قاطع "رفض القيادة المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، عبر ما تسمى صفقة القرن"على حد قوله.

وأضاف المالكي أن الرئيس عباس سيؤكد أن "البديل للمخطط الأمريكي الإسرائيلي هو خطة السلام التي طرحها في فبراير/شباط الماضي أمام مجلس الأمن".

وأوضح المالكي ان القيادة سيكون لديها خطوات عملية لحشد الدعم والتأييد للخطاب الهام للسيد الرئيس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وبعدها ستعمل على تقييم الموقف من أجل رؤية كيفية تنفيذها على أرض الواقع.

© REUTERS / POOL المالكي: الرئيس الفلسطيني سيعلن رفضه صفقة القرن في خطابه أمام الأمم المتحدة

وأكد المالكي أن القيادة ستواجه الإدارة الأمريكية ومخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية عبر مساريين متواجهين المسار السياسي الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة والآخر المسار القانوني التي تضع القيادة فيه الثقة الأكبر بما يملك من قوة تنفيذية مهمة جدا ولا تستطيع به واشنطن استخدام الفيتو.

وحول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتحدث في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن صفقة القرن أكد المالكي، أن القيادة الفلسطينية ستكون جاهزة للرد مباشرة على خطابه من خلال مؤتمر صحفي أو من خلال خطاب الرئيس الذي يأتي بعده بيومين.

وأشار المالكي إلى أن القيادة ناقشت كل هذه القضايا وأنها تعمل ضمن خلية أزمة مستمرة منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل وحتى اللحظة.