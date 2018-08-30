تسجيل
19:16 30 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الأميرة ديانا في أستراليا، عام 1988

    صحيفة بريطانية تكشف سر الأميرة ديانا مع ولي العهد السعودي

    © AFP 2018 / Patrick Riviere
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت تقارير صحفية بريطانية ما وصفته بالسر، الذي كان مخفيا حول أميرة ويلز الراحلة، الأميرة ديانا، مع ولي العهد السعودي.

    نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن حصولها على صور حصرية، تظهر تقدير الأميرة ديانا ارتداء البرقع في المملكة العربية السعودية.

    الأميرة ديانا
    YouTube.com
    لمحة عن الأميرة ديانا بمناسبة مرور 20 عاما على رحيلها
    وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأميرة ديانا وقعت بنفسها على "اسكتشات" لتصميمات ملابس من بينها "البرقع".

    وأوضحت الصحيفة أن تلك الصور والاسكتشات الحصرية، كانت خلال زيارة الأميرة ديانا إلى المملكة العربية السعودية في عام 1986، خلال جولتها الخليجية.

    وكانت ديانا، والقول للصحيفة، قد طلبت من أحد المصممين المفضلين لديها أن يصنع فساتين تتفق مع العادات المحلية، قبل جولتها مع الأمير تشارلز إلى السعودية ومنطقة الخليج عام 1986، وكان من بينها البرقع.

    وكان الزي الخامس أو الاحتياطي، بحسب وصف التليغراف، هو البرقع، الذي كانت سترتديه الأميرة ديانا "مجبرة"، إذا ما رفضت السلطات السعودية ارتداءها ملابسها الاعتيادية، أما باقي الملابس معظمها فكانت بأكمام طويلة.

    وظهرت تلك الرسومات، خلال مزاد في الولايات المتحدة، وتم بيع المجموعة النادرة بقيمة 24 ألف جنيه إسترليني تقريبا.

    الأميرة ديانا خلال لقائها مع العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز
    © AP Photo / John Redman
    الأميرة ديانا خلال لقائها مع العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز

    رسالة صارمة

    وقالت التليغراف، إنها حصلت أيضا على رسالة مؤرخة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 1986، مرسلة من بيكويث سميث إلى إيمانويلز، مصمم أزياء الأميرة ديانا، والتي حدد فيها المتطلبات الصارمة لملابس الأمير ديانا أثناء الجولة.

    وكتبت الأميرة ديانا في الرسالة: "هذه متطلبات خاصة معينة تتعلق بالملابس، التي يجب مراعاتها، وأنا أكتب لأطلب ما الذي يمكن تقديمه إلى أميرة ويلز لارتدائه في النهار والمساء، والتي من خلالها يمكن لصاحبة السمو الملكي (الأميرة ديانا) اختياره لجولتها".

    وأضافت الرسالة "أصحاب السمو الملكي سيزورون سلطنة عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وفي جميع الأحوال الاحتشام هو أمر هام".

    واستفادت الأمير ديانا، بتلك الملابس، خلال زيارتها إلى السعودية، وبالأخص خلال دعوتها إلى قصر العاهل السعودي، الملك فهد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز (الذي كان لا يزال حينها وليا للعهد)، وهو ما كان شرف نادر بالنسبة للمرأة.

    لكن رغم ذلك لم يسمح للأميرة ديانا بأن تتناول الطعام مع الملك فهد أو ولي عهده الأمير عبد الله، كما لم يسمح لها تناول الطعام مع أي مسؤول سعودي.

    انظر أيضا:

    كيتى سبنسر... ابنة شقيق الأميرة ديانا التى خطفت الأنظار من ميغان ماركل
    اتهامات التحرش الجنسي تطول مصور الأميرة ديانا الخاص
    وثائق سرية بريطانية تكشف سر عدم رغبة مبارك لقاء الأميرة ديانا
    خطيبة الأمير هاري على خطى الأميرة ديانا
    الأميران وليام وهاري يخلدان ذكرى والدتهما الأميرة ديانا بهذه الطريقة
    أبناء الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها
    الأمير هاري يكشف عن أمر كان سينقذ حياة والدته الأميرة ديانا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار بريطانيا, أخبار السعودية, وفاة الأميرة ديانا, العائلة المالكة البريطانية, العائلة المالكة في السعودية, الملك عبد الله بن عبد العزيز, الأميرة ديانا, الملك فهد, السعودية, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك