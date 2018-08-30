الخارجية الفرنسية: 3 مسائل تقلقنا من إيران... ولن تستطيع التهرب منها

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إيران لا يمكنها التهرّب من مفاوضات جديدة موسعة تتخطى اتفاق عام 2015 النووي.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قال لودريان، لدى وصوله إلى فيينا لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "لا يمكن لإيران أن تتهرب من المفاوضات حول 3 مسائل تقلقنا والتي تتعلق بدورها الذي تلعبه في المنطقة".

وتابع: "يجب أن نتحاور مع الإيرانيين حول هذه النقاط ويجب على إيران أن تكون واعية لتلك المسائل".

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وقال لودريان إن هذه المسائل الثلاث هي دور إيران في المنطقة وبرنامجها الباليستي ومرحلة ما بعد تعهدات عام 2025.

يذكر أنه سبق وتوصل سداسي الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، في عام 2015، إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني التي طال أمدها.

وبموجب هذا الاتفاق اعتمدت الدول المذكورة خطة العمل المشترك الشاملة التي يعطي تطبيقها الفرصة لرفع العقوبات المالية والاقتصادية التي سبق وفرضها كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق.

وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.