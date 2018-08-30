شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو حطام طائرة الاستطلاع السعودية

قال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الطائرة من طراز CH-4 صينية الصنع التابعة للعدوان الأمريكي السعودي، وأسقطتها الدفاعات الجوية في منفذ الطوال بجازان".
يشار إلى أن باع جناحي الطائرة CH-4 يصل إلى 18 مترا، والحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع يبلغ 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر. كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.
#شاهد_بالفيديو حطام الطائرة الاستطلاعية من نوع CH-4 صينية الصنع التابعة للعدوان الأمريكي السعودي التي أسقطتها الدفاعات الجوية في منفذ الطوال بجيزان— ابراهيم مطرز (@A_mtrz) August 30, 2018
30-08-2018#إسقاط_مقاتلة_بلاطيار pic.twitter.com/SqAiZE5yHZ
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