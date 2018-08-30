شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو حطام طائرة الاستطلاع السعودية

نشر الإعلام الحربي للجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" مقطع فيديو، يظهر حطام الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها اليوم فوق منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

قال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الطائرة من طراز CH-4 صينية الصنع التابعة للعدوان الأمريكي السعودي، وأسقطتها الدفاعات الجوية في منفذ الطوال بجازان".

وزارة الدفاع الروسية "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في جيزان

وكان مصدر عسكري من جماعة " أنصار الله "، قد أعلن اليوم الخميس، نجاح القوات التابعة للجماعة واللجان الشعبية في إسقاط طائرة دون طيار متطورة تابعة لقوات التحالف العربي في جازان.

يشار إلى أن باع جناحي الطائرة CH-4 يصل إلى 18 مترا، والحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع يبلغ 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر. كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.