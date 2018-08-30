"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر سعودي في نجران بصاروخ باليستي

استهدفت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، معسكرا سعوديا في نجران بصاروخ باليستي.

ذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في نجران".

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية قوله إنه "تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجنود السعوديين بنجران".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى الشهر الجاري عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.