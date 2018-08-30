السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقته "أنصار الله" على نجران

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، على نجران.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي على مدينة نجران قبل قليل".

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة نجران قبل قليل.#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2018

​وكانت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله"، قد أعلنت في وقت سابق أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجنود السعوديين بنجران".

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية قوله إنه "تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجنود السعوديين بنجران".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى الشهر الجاري عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.