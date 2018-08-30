إصابة خمسة من جنود الجيش التونسي جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، استقرار حالة أربعة عسكريين أصيبوا اليوم بانفجار لغم زرعته مجموعة إرهابية في مرتفعات مغيلة بولاية القصرين قرب الحدود الجزائرية.

تونس — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري في تصريح صحفي لإذاعة محلية إن "لغما هو الثاني انفجر اليوم الخميس وأصاب أربعة عسكريين من الجيش الوطني تم نقلهم مباشرة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين جنوبي تونس".

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وأضاف محمد زكري أن "ثلاثة من المصابين أصيبوا إصابات طفيفة وسيغادرون المستشفى في الساعات القادمة، بينما يخضع العسكري الرابع لعملية جراحية على مستوى الساق وحالته مستقرة ولا تكتسي خطورة على حياته".

وكان لغم أول قد انفجر أمس وتسبب في إصابة عسكري واحد بجروح خفيفة، استدعت نقله إلى المستشفى، وكان الجيش التونسي قد أطلق عملية عسكرية واسعة النطاق منذ مساء أمس، في مرتفعات جبل مغيلة قرب الحدود البرية بين تونس والجزائر، ومازالت العملية العسكرية متواصلة بهدف تطهير المنطقة وملاحقة المجموعات الإرهابية التي تستوطن المنطقة.

وقال المتابع للشؤون الأمنية في تونس جبلي بالطاهر لوكالة "سبوتنيك" "الظاهر أن المجموعات الإرهابية تحاول عرقلة تقدم قوات الجيش التونسي إلى عمق جبل المغيلة حيث تتمركز هذه المجموعات التي تتبع كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبر زرع الألغام"، مشيرا إلى أنه "كلما عرقل تقدم الجيش كلما تمكنت عناصر المجموعات الإرهابية في الإفلات من قبضة الجيش خلال هذه العملية والهروب إلى المناطق الجبلية القريبة".