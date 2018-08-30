الولايات المتحدة تشن 6 غارات ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن سلاح الجو الأمريكي شن 6 غارات جوية ضد مواقع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن منذ يوم 16 مايو/ أيار.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة: "القيادة المركزية الأمريكية شنت 6 ضربات جوية (ذات طابع) مكافحة الإرهاب، ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في ثلاث محافظات مختلفة باليمن ابتداء من 16 مايو/ أيار، وبذلك وصل إجماعي عدد الضربات لـ 34 ضربة جوية".

© AFP 2018 / Jalaa Marey اليمن ... 11 غارة للتحالف على القاعدة الجوية ومطار صنعاء

وكانت عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي قد هاجمت أمس الأربعاء حاجز تفتيش عسكري في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن عناصر "القاعدة" نفذوا هجوما على نقطة تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في منطقة المحاصمة بمديرية أحور شرق أبين.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى أحور.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.