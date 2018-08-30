الولايات المتحدة تشن 6 غارات ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة: "القيادة المركزية الأمريكية شنت 6 ضربات جوية (ذات طابع) مكافحة الإرهاب، ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في ثلاث محافظات مختلفة باليمن ابتداء من 16 مايو/ أيار، وبذلك وصل إجماعي عدد الضربات لـ 34 ضربة جوية".
وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن عناصر "القاعدة" نفذوا هجوما على نقطة تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في منطقة المحاصمة بمديرية أحور شرق أبين.
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى أحور.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.
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