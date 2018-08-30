"أنصار الله" تدمر آلية للجيش اليمني قرب قاعدة العند العسكرية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن وحدة الهندسة العسكرية دمرت آلية عسكرية للجيش اليمني محملة بالجنود على طريق قاعدة العند العسكرية في لحج.

© Sputnik . Hani Mohammed واشنطن تعلق على التقرير الأممي بشأن "جرائم الحرب" في اليمن

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة سبعة كانوا على متن الآلية التي دُمرت.

وكان جندي قُتل وأصيب آخران مساء أمس، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العند بالتزامن مع مرور آلية للواء الثالث حزم، حسب مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج.

يشار إلى أن مسلحي "أنصار الله" يسيطرون على جبل جالس الاستراتيجي في مديرية القبيطة شمال لحج والذي يطل على قاعدة العند العسكرية أكبر قواعد الجيش اليمني في البلاد، في حين تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة على الجبل الاستراتيجي وسط معارك كر وفر مع مقاتلي أنصار الله منذ أكثر من عامين.